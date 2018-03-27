Нового главу НАПК будут выбирать 28 марта, Корчак – не претендент

28 марта на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будут выбирать нового главу НАПК.



Об этом сообщает во вторник пресс-центр ведомства.



Начало заседания в 14:00.



Как сообщалось, срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак заканчивается 28 марта. Она заявляла, что "не держится за должность".



В то же время, как объяснили "Украинской правде" в пресс-службе Корчак, согласно законодательству председатель НАПК избирается только на один срок и не может претендовать на должность повторно.



Главу НАПК будут выбирать среди нынешних членов агентства.