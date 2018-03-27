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Нового главу НАПК будут выбирать 28 марта, Корчак – не претендент

Вторник, 27 марта 2018, 13:00
Нового главу НАПК будут выбирать 28 марта, Корчак – не претендент

28 марта на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будут выбирать нового главу НАПК.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр ведомства.

Начало заседания в 14:00.

Как сообщалось, срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак заканчивается 28 марта. Она заявляла, что "не держится за должность".

В то же время, как объяснили "Украинской правде" в пресс-службе Корчак, согласно законодательству председатель НАПК избирается только на один срок и не может претендовать на должность повторно.

Главу НАПК будут выбирать среди нынешних членов агентства.

Валентина Романенко, УП
Темы: НАПК
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