Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

86% українців отримують новини з телевізора, 5% – з російських каналів

Вівторок, 27 березня 2018, 13:40

Абсолютна більшість жителів України – 86% – отримує інформацію про ситуацію в країні і світі від українських телеканалів.

Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС на замовлення "Детектор медіа".

27% українців отримують інформацію з українських інтернет-сайтів, 24% – з соцмереж, 18% – від родичів, сусідів, колег тощо.

Іншими джерелами користуються не більше 8% населення.

Зокрема, 5% респондентів зазначили, що вони отримують інформацію про ситуацію в Україні і світі з російських телеканалів (з них 69% через супутник, 13% дивляться трансляції в інтернеті, 12% – за допомогою аналогової антени та 8% – за допомогою кабельного телебачення).

Зазначається, що 57% жителів дивляться винятково українські мас-медіа. На сході України цей показник становить 52%.

Водночас практично всі, хто отримує інформацію з російських ЗМІ, також отримують інформацію з українських медіа.

"Лише 0,2% жителів України отримують інформацію винятково з російських ЗМІ (зокрема, на сході України лише 0,6%)", - йдеться у повідомленні.

57% українців довіряють інформації про збройний конфлікт на сході від українських телеканалів (на сході України таких 46% проти 54–61% в інших регіонах), а 14% – інформації з інтернет-сайтів, 13% – інформації із соціальних мереж.

У середньому дорослий українець дивиться 3 українських телеканали, але в питаннях щодо подій в Україні та війни на Донбасі довіряє лише половині з них.

Найчастіше українці вмикають "1+1" (дивиться 61% глядачів), "Інтер" (48 %), "Україна" (44 %), ICTV (39%), СТБ (36%), "Новий канал" (18 %) і канал "112" (15 %).

При цьому інформації на "1+1" довіряє 35 % глядачів, на "Інтері" та "Україні" – по 22 %, на ICTV – 20%, на каналі "112" – 8% та на "Новому каналі" – 6%.

"1+1" є лідером на заході і в центрі України, "Інтер" та "Україна" – на півдні і сході. ICTV має більш-менш однакову аудиторію в усіх регіонах, а СТБ найбільше дивляться на півдні, а найменше на сході.

Лише 27% українців-телеглядачів вважає, що українські канали справді подають об’єктивну інформацію про події в Україні та на Донбасі, 43% переконані, що інформація не відповідає дійсності, 30% не змогли відповісти на запитання.

42% дорослих українців користуються принаймні однією соціальною мережею. 36% використовують Facebook, 11% – інші мережі.

3% користуються винятково російськими соціальними мережами, ще 8 % мають профілі і в "західних", і в "російських" соціальних мережах.

Перевіряють отриману інформацію лише 35 % респондентів, 52% не перевіряють.

У разі суперечливої інформації з різних джерел 58 % віддають перевагу українським загальнонаціональним ЗМІ і лише 1 % віддали би перевагу російським ЗМІ або ЗМІ "ДНР"/"ЛНР", 38 % не змогли відповісти.

Опитування проходило з 5 по 21 лютого 2018 року. У ньому взяли участь 2043 особи зі 110 населених пунктів України.

Статистична похибка не перевищує 3,3%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІмедіаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
Усі новини...
Реклама: