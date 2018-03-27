86% українців отримують новини з телевізора, 5% – з російських каналів

Абсолютна більшість жителів України – 86% – отримує інформацію про ситуацію в країні і світі від українських телеканалів.

Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС на замовлення "Детектор медіа".

27% українців отримують інформацію з українських інтернет-сайтів, 24% – з соцмереж, 18% – від родичів, сусідів, колег тощо.

Іншими джерелами користуються не більше 8% населення.

Зокрема, 5% респондентів зазначили, що вони отримують інформацію про ситуацію в Україні і світі з російських телеканалів (з них 69% через супутник, 13% дивляться трансляції в інтернеті, 12% – за допомогою аналогової антени та 8% – за допомогою кабельного телебачення).

Зазначається, що 57% жителів дивляться винятково українські мас-медіа. На сході України цей показник становить 52%.

Водночас практично всі, хто отримує інформацію з російських ЗМІ, також отримують інформацію з українських медіа.

"Лише 0,2% жителів України отримують інформацію винятково з російських ЗМІ (зокрема, на сході України лише 0,6%)", - йдеться у повідомленні.

57% українців довіряють інформації про збройний конфлікт на сході від українських телеканалів (на сході України таких 46% проти 54–61% в інших регіонах), а 14% – інформації з інтернет-сайтів, 13% – інформації із соціальних мереж.

У середньому дорослий українець дивиться 3 українських телеканали, але в питаннях щодо подій в Україні та війни на Донбасі довіряє лише половині з них.

Найчастіше українці вмикають "1+1" (дивиться 61% глядачів), "Інтер" (48 %), "Україна" (44 %), ICTV (39%), СТБ (36%), "Новий канал" (18 %) і канал "112" (15 %).

При цьому інформації на "1+1" довіряє 35 % глядачів, на "Інтері" та "Україні" – по 22 %, на ICTV – 20%, на каналі "112" – 8% та на "Новому каналі" – 6%.

"1+1" є лідером на заході і в центрі України, "Інтер" та "Україна" – на півдні і сході. ICTV має більш-менш однакову аудиторію в усіх регіонах, а СТБ найбільше дивляться на півдні, а найменше на сході.

Лише 27% українців-телеглядачів вважає, що українські канали справді подають об’єктивну інформацію про події в Україні та на Донбасі, 43% переконані, що інформація не відповідає дійсності, 30% не змогли відповісти на запитання.

42% дорослих українців користуються принаймні однією соціальною мережею. 36% використовують Facebook, 11% – інші мережі.

3% користуються винятково російськими соціальними мережами, ще 8 % мають профілі і в "західних", і в "російських" соціальних мережах.

Перевіряють отриману інформацію лише 35 % респондентів, 52% не перевіряють.

У разі суперечливої інформації з різних джерел 58 % віддають перевагу українським загальнонаціональним ЗМІ і лише 1 % віддали би перевагу російським ЗМІ або ЗМІ "ДНР"/"ЛНР", 38 % не змогли відповісти.

Опитування проходило з 5 по 21 лютого 2018 року. У ньому взяли участь 2043 особи зі 110 населених пунктів України.

Статистична похибка не перевищує 3,3%.