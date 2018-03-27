86% украинцев получают новости из телевизора, 5% – из российских каналов

Абсолютное большинство жителей Украины – 86% – получает информацию о ситуации в стране и мире от украинских телеканалов.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС по заказу "Детектор медиа".

27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов, 24% – из соцсетей, 18% – от родственников, соседей, коллег и тому подобное.

Другими источниками пользуются не более 8% населения.

В частности, 5% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире из российских телеканалов (из них 69% через спутник, 13% смотрят трансляции в интернете, 12% – с помощью аналоговой антенны и 8% – с помощью кабельного телевидения).

Отмечается, что 57% жителей смотрят исключительно украинские СМИ. На востоке Украины этот показатель составляет 52%.

В то же время практически все, кто получает информацию из российских СМИ, также получают информацию из украинских медиа.

"Только 0,2% жителей Украины получают информацию исключительно из российских СМИ (в частности, на востоке Украины только 0,6%)", - говорится в сообщении.

57% украинцев доверяют информации о вооруженном конфликте на востоке от украинских телеканалов (на востоке Украины таких 46% против 54-61% в других регионах), а 14% – информации с интернет-сайтов, 13% – информации из социальных сетей.

В среднем взрослый украинец смотрит 3 украинских телеканала, но в вопросах событий в Украине и войны в Донбассе доверяет только половине из них.

Чаще всего украинцы включают "1 + 1" (смотрят 61% зрителей), "Интер" (48%), "Украина" (44%), ICTV (39%), СТБ (36%), "Новый канал" (18%) и канал "112" (15%).

При этом информации на "1 + 1" доверяет 35% зрителей, на "Интере" и "Украине" – по 22%, на ICTV – 20%, на канале "112" – 8% и на "Новом канале" – 6% .

"1 + 1" является лидером на западе и в центре Украины, "Интер" и "Украина" – на юге и востоке. ICTV имеет более или менее одинаковую аудиторию во всех регионах, а СТБ больше всего смотрят на юге, а меньше всего на востоке.

Только 27% украинских телезрителей считает, что украинские каналы действительно подают объективную информацию о событиях в Украине и в Донбассе, 43% убеждены, что информация не соответствует действительности, 30% не смогли ответить на вопрос.

42% взрослых украинцев пользуются, по крайней мере, одной социальной сетью. 36% используют Facebook, 11% – другие соцсети.

3% пользуются исключительно российскими социальными сетями, еще 8% имеют профили и в "западных", и в "русских" социальных сетях.

Проверяют полученную информацию только 35% респондентов, 52% не проверяют.

В случае противоречивой информации из различных источников 58% отдают предпочтение украинским общенациональным СМИ и только 1% отдали бы предпочтение российским СМИ или СМИ "ДНР"/"ЛНР", 38% затруднились ответить.

Опрос проходил с 5 по 21 февраля 2018 года. В нем приняли участие 2043 человека из 110 населенных пунктов Украины.

Статистическая погрешность не превышает 3,3%.