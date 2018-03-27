Обстановка в зоні АТО загострюється – штаб

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Вівторок, 27 березня 2018, 13:54

За три доби бойовики російсько-окупаційних військ понад 100 разів порушили режим припинення вогню та вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській.

Про це повідомляє  27 березня прес-центр штабу АТО.

За даними штабу, обстановка в зоні АТО на лінії розмежування сторін має тенденцію до загострення.

"Цинічно порушуючи "режим всеохоплюючого перемир’я", бойовики російсько-окупаційних військ особливо активізувались на донецькому напрямку, застосовуючи при цьому озброєння, що мало б бути відведене від лінії розмежування сторін", – йдеться в повідомленні.

"Лише за минулі три доби, бойовики понад 100 разів порушували режим припинення вогню. По позиціям ЗС України випущено понад 40 снарядів та мін. Фіксуються випадки роботи ворожих снайперів", – наголошують у штабі.

Крім цього опівночі 26 березня окупанти відкрили провокаційний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби вкотре уникнути розведення сил і засобів.

Зазначається, що про зазначене українська сторона СЦКК поінформувала спостережну місію ОБСЄ.

У штабі наголошують, що зі свого боку підрозділи ЗС України чітко дотримуються Мінських домовленостей й не реагують на провокації з боку окупаційної адміністрації РФ.

Як повідомлялось, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят, починаючи з 30 березня 2018 року 00 ч. 01 хв. за київським часом.

Українська правда
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Теми: АТО
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