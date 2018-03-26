Сторони домовилися про великоднє перемир'я на Донбасі

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Понеділок, 26 березня 2018, 13:43

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят.

Про це повідомляється на сайті Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей,... враховуючи великодні свята, що наближаються, а також виходячи з раніше досягнутих угод і зобов'язань сторін, підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню, починаючи з 30 березня 2018 року 00 ч. 01 хв. за київським часом", - йдеться в заяві групи.

При цьому сторони визнали "позитивний вплив повторного підтвердження прихильності сторін режиму припинення вогню 2 березня 2018 року".

Новий договір серед іншого передбачає:

- застосовувати дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню;

- відмову від наступальних дій і розвідоперацій;

- невідкриття вогню у відповідь;

- заборону на розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості.

Як повідомлялося, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим "тиші" неодноразово порушували.

Українська правда
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Теми: Донбас АТО Мінські угоди
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