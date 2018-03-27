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Обстановка в зоне АТО обостряется – штаб

Вторник, 27 марта 2018, 13:54

За трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской.

Об этом сообщает 27 марта пресс-центр штаба АТО.

По данным штаба, обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению.

"Цинично нарушая "режим всеобъемлющего перемирия", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон", – говорится в сообщении.

"Только за прошедшие трое суток, боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов", – отмечают в штабе.

Кроме этого в полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств.

Отмечается, что об указанном украинская сторона СЦКК сообщила наблюдательной миссии ОБСЕ.

В штабе отмечают, что со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени.

Украинская правда
Темы: АТО
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