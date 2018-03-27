Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія відреагувала на видворення своїх дипломатів з України

Вівторок, 27 березня 2018, 14:06
Росія відреагувала на видворення своїх дипломатів з України

Посольство РФ в Україні заявляє, що, вигнавши 13 російських дипломатів, Київ піддався на провокацію Лондона.

Про це повідомляється на сайті дипломатичного відомства.

За інформацією посольства, воно вже отримало ноту від українського МЗС про те, що 13 дипломатів, які працюють у російських диппредставництвах у Києві, Одесі, Львові та Харкові, оголошені персонами нон ґрата за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

У посольстві натомість стверджують, що насправді причиною такого рішення є солідарність України з Великою Британією та іншими іноземними партнерами щодо визнання провини РФ в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

"З жалем констатуємо, що українське керівництво без урахування реального стану справ підтримало інспіровану Лондоном провокаційну кампанію, спрямовану на нагнітання напруженості і розкручування конфронтаційної спіралі", - йдеться в повідомленні.

Посольство заявило, що "Росія залишає за собою право на дії у відповідь" і що "недружній крок Києва неминуче ускладнить переведення діалогу між Росією і Україною в конструктивне русло і вочевидь не сприятиме нормалізації відносин між ними".

Як відомо, Україна на знак солідарності з Британією і трансатлантичними союзниками врішила видворити 13 російських дипломатів. В МЗС повідомили, що всі вони працювали на спецслужби РФ.

У вівторок вранці стало відомо, що вже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку у Великій Британії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "хамством" такі дії країн і пообіцяв відповідь.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіяскандалдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
Усі новини...
Реклама: