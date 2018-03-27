Росія відреагувала на видворення своїх дипломатів з України

Посольство РФ в Україні заявляє, що, вигнавши 13 російських дипломатів, Київ піддався на провокацію Лондона.

Про це повідомляється на сайті дипломатичного відомства.

За інформацією посольства, воно вже отримало ноту від українського МЗС про те, що 13 дипломатів, які працюють у російських диппредставництвах у Києві, Одесі, Львові та Харкові, оголошені персонами нон ґрата за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

У посольстві натомість стверджують, що насправді причиною такого рішення є солідарність України з Великою Британією та іншими іноземними партнерами щодо визнання провини РФ в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

"З жалем констатуємо, що українське керівництво без урахування реального стану справ підтримало інспіровану Лондоном провокаційну кампанію, спрямовану на нагнітання напруженості і розкручування конфронтаційної спіралі", - йдеться в повідомленні.

Посольство заявило, що "Росія залишає за собою право на дії у відповідь" і що "недружній крок Києва неминуче ускладнить переведення діалогу між Росією і Україною в конструктивне русло і вочевидь не сприятиме нормалізації відносин між ними".

Як відомо, Україна на знак солідарності з Британією і трансатлантичними союзниками врішила видворити 13 російських дипломатів. В МЗС повідомили, що всі вони працювали на спецслужби РФ.

У вівторок вранці стало відомо, що вже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку у Великій Британії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "хамством" такі дії країн і пообіцяв відповідь.