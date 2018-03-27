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Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Украины

Вторник, 27 марта 2018, 14:06
Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Украины

Посольство РФ в Украине заявляет, что, выдворив 13 российских дипломатов, Киев поддался на провокацию Лондона.

Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

По информации посольства, оно уже получило ноту от украиснкого МИДа о том, что 13 дипломатов, работающих в российских диппредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В посольстве при этом утверждают, что на самом деле причиной такого решения является солидарность Украины с Великобританией и другими иностранными партнерами относительно признания вины РФ в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

"С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", - говорится в сообщении.

Посольство заявило, что "Россия оставляет за собой право на ответные действия" и что "недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними".

Как известно, Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками решила выдворить 13 российских дипломатов. В МИД сообщили, что все они работали на спецслужбы РФ.

Во вторник утром стало известно, что уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Великобритании.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "хамством" такие действия стран и пообещал ответ.

Украинская правда
Темы: Росcияскандалдипломатические отношения
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