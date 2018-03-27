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Депутати хочуть визначити статус політв'язнів в РФ та заручників в ОРДЛО

Вівторок, 27 березня 2018, 19:46

Верховній Раді України пропонують визначити статус та соціальні гарантії щодо заручників та засуджених на окупованих територіях України та в Росії.

Відповідний законопроект був зареєстрований у вівторок у Верховній Раді.

Cеред авторів законопроекту зазначаються перший віце-спікер Ірина Геращенко, нардеп від БПП Ірина Луценко, лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров.

Спочатку автором також називали Григоррія Немирю, однак згодом на сайті ВР його прізвище прибрали, а поставили Юрія-Богдана Шухевича.

Згідно з законопроектом передбачається надання правового статусу і соціальних гарантій особам, які незаконно позбавлені волі, заручникам, або засудженим на тимчасово окупованих територіях України та за її межами.

На сайті Верховної Ради поки немає пояснювальної записки щодо законопроекту, проте водночас один з авторів проекту закону, лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак в коментарі "Українській правді" не зміг уточнити про що саме законопроект.

"Краще зверніться в наш комітет, тому що ми в останній день його реєстрували. Думаю завтра-завтра буде пояснювальна записка", - зазначив Бурбак.

Українська правда

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Теми: Верховна Радаполітв'язніРосіяОРДЛО
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