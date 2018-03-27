Депутаты хотят определить статус политзаключенных в РФ и заложников в ОРДЛО

Верховной Раде Украины предлагают определить статус и социальные гарантии заложников и осужденных на оккупированных территориях Украины и в России.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован во вторник в Верховной Раде.

Законопроект №8205 был разработан комитетом по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений под председательством Григория Немыри.

Также среди авторов законопроекта указываются первый вице-спикер Ирина Геращенко, нардеп от БПП Ирина Луценко, лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров.

Согласно законопроекту предусматривается предоставление правового статуса и социальных гарантий лицам, незаконно лишенных свободы, заложникам, или осужденным на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

На сайте Верховной Рады пока нет пояснительной записки к законопроекту, однако один из авторов проекта закона, лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак в комментарии "Украинской правде" не смог уточнить о чем законопроект.

"Лучше обратитесь в наш комитет, потому что мы в последний день его регистрировали. Думаю завтра-послезавтра будет пояснительная записка", - отметил Бурбак.