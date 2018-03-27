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Депутаты хотят определить статус политзаключенных в РФ и заложников в ОРДЛО

Вторник, 27 марта 2018, 19:46

Верховной Раде Украины предлагают определить статус и социальные гарантии заложников и осужденных на оккупированных территориях Украины и в России.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован во вторник в Верховной Раде.

Cреди авторов законопроекта указываются первый вице-спикер Ирина Геращенко, нардеп от БПП Ирина Луценко, лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров.

Сначала автором также называли Григория Немырю, однако впоследствии на сайте ВР его фамилию убрали, а поставили Юрия-Богдана Шухевича.

Согласно законопроекту предусматривается предоставление правового статуса и социальных гарантий лицам, незаконно лишенных свободы, заложникам, или осужденным на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

На сайте Верховной Рады пока нет пояснительной записки к законопроекту, однако один из авторов проекта закона, лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак в комментарии "Украинской правде" не смог уточнить о чем законопроект.

"Лучше обратитесь в наш комитет, потому что мы в последний день его регистрировали. Думаю завтра-послезавтра будет пояснительная записка", - отметил Бурбак.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаполитзаключенныеРосcияОРДЛО
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