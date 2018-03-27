СБУ закрила в'їзд 23 росіянам, яких видворили з Великої Британії

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Вівторок, 27 березня 2018, 20:42
УНІАН

Служба безпеки України закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворили з Великої Британії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Голова СБУ (Василь Грицак - УП) зазначив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року - заохочення дружніх взаємостосунків між державами", - цитує його прес-служба відомства.

Грицак підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

Як відомо, Україна на знак солідарності з Британією і трансатлантичними союзниками врішила видворити 13 російських дипломатів. В МЗС повідомили, що всі вони працювали на спецслужби РФ.

У вівторок вранці стало відомо, що вже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку у Великій Британії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "хамством" такі дії країн і пообіцяв відповідь.

Українська правда
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Теми: СБУ Росія дипломатичні відносини
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