СБУ закрыла въезд 23 россиянам, выдворенных из Великобритании

Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Председатель СБУ (Василий Грицак - УП) отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами", - цитирует его пресс-служба ведомства.

Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленных на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Как известно, Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками решила выдворить 13 российских дипломатов. В МИД сообщили, что все они работали на спецслужбы РФ.

Во вторник утром стало известно, что уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Великобритании.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "хамством" такие действия стран и пообещал ответ.