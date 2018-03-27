СБУ закрыла въезд 23 россиянам, выдворенных из Великобритании
Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Председатель СБУ (Василий Грицак - УП) отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами", - цитирует его пресс-служба ведомства.
Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленных на подрыв основ международной стабильности и безопасности.
Как известно, Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками решила выдворить 13 российских дипломатов. В МИД сообщили, что все они работали на спецслужбы РФ.
Во вторник утром стало известно, что уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Великобритании.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "хамством" такие действия стран и пообещал ответ.