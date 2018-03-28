ЗМІ: Коломойський і Тарута влаштовували фейкові слухання щодо НБУ у підвалі Капітолія

Ігор Коломойський та Сергій Тарута стоять за організацією фейкових слухань щодо НБУ у підвалі Капітолія.

Про це повідомляє The Daily Beast.

Як зазначається, тіньова група лобістів орендувала кімнату в підвалі Капітолія для зйомок фіктивних слухань американського конгресу для українського телебачення.

Колишній представник Конні Мак потрапив до офісу резидента Рона Естеса, молодого депутата, обраного по округу Майка Помпео, коли того призначили головою ЦРУ. Основною метою його візиту було зняти кімнату в підвалі Капітолію для заходу українського банківського сектору.

За документами The Weekly Standard, фіктивне "слухання" транслювалося в повному обсязі на "NewsOne" в Україні та описувалося глядачам як "Комітет з питань фінансів Конгресу США".

Проте, жодного члена Конгресу на ньому не було. У мережі розповсюджували "шокуючі подробиці" про "найвищий рівень корупції в НБУ", посилаючись на Національний банк України, пише видання.

Серед учасників заходу були народний депутат Сергій Тарута, екс-співробітник НБУ Олександр Завадецький, та Джеймс Вулсі, колишній директор ЦРУ під президентством Білла Клінтона, який також працював радником кампанії президента Трампа.

Брошуру, яку було розіслано учасникам, VoxUkraine оцінив як ту, що містить "в основному правильні" дані про НБУ, але з "маніпулюванням майже у всіх випадках".

В офісі Естеса заявили, що конгресмен не мав ніякого відношення до цього заходу, і кімнату було заброньовано "з ввічливості" до Мака для "проведення події за твердженням корупції в Україні".

Представник також сказав, що відтепер, коли його офіс буде резервувати приміщення в Капітолію для проведення заходів, Естес буде присутній особисто.

Мак – зареєстрований лобіст від імені фірми Interconnection Commerce, яка розташована на Віргінських островах і зосереджена на "виявленні корупції в Україні". Окрім згадки в Panama Papers онлайн-слідів фірми не існує.

Джерела The Daily Beast повідомляють, що фейкові слухання фінансував Анатолій Моткін, екс-помічник грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі, якого звинувачували у підготовці до силової зміни влади в Грузії.

Після смерті Патаркацишвілі Моткін мав конфілкт з його двоюрідним братом, який подав позов у суд Нью-Йорка, звинувачуючи Моткіна у причетності до смерті олігарха.

"Незважаючи на те, що ця брошура була ініціативою Тарути, протягом багатьох років Моткін працював над популяризацією демократичних цінностей серед громад, близьких до колишнього Радянського Союзу.

Знаючи його інтерес до підтримки антикорупційних зусиль, Тарута поділився інформацією про його доповідь. Моткін визнав докази, що були переконливими, і вирішив, що він може допомогти людям, які можуть змінити ситуацію", - сказав представник Моткіна.

Проте експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд заявив The Daily Beast, що рушійною силою цієї події став олігарх Ігор Коломойський, який разом з партнерами втратив багато коштів після націоналізації "Приватбанку".

За словами Аслунда, Коломойський мав мільйони причин звинувачувати Гонтареву, яка була об'єктом фальшивих слухань.

"Це був Коломойський. Він хитрий і розумний. Коломойський - людина яка робить бізнес доведенням до банкрутстсва, а не за рахунок отримання прибутків", - наголосив він.

Адвокат Коломойського не коментує ситуацію.

Як відомо, 26 вересня 2017 року на своїй сторінці у Facebook Тарута опублікував повідомлення, в якому заявив, що виступив з промовою на обговоренні в Конгресі питання корупції в Національному банку України. За словами нардепа наведені факти зацікавили колишнього главу ЦРУ Джеймса Вулсі.

Прес-служба Національного банку заявила, що Тарута за допомогою лобістів поширює в США неправдиву інформацію про Нацбанк.