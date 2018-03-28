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СМИ: Коломойский и Тарута устраивали фейковые слушания по поводу НБУ в подвале Капитолия

Среда, 28 марта 2018, 02:38
СМИ: Коломойский и Тарута устраивали фейковые слушания по поводу НБУ в подвале Капитолия

Игорь Коломойский и Сергей Тарута стоят за организацией фейковых слушаний по поводу НБУ в подвале Капитолия.

Об этом ссобщает The Daily Beast.

Как отмечатеся, теневая группа лоббистов арендовала комнату в подвале Капитолия для съемок фиктивных слушаний американского конгресса для украинского телевидения.

Бывший представитель Конни Мак попал в офис резидента Рона Эстес, молодого депутата, избранного по округу Майка Помпео, когда того назначили на должность главы ЦРУ. Основной целью его визита было снять комнату в подвале Капитолия для мероприятия украинского банковского сектора.

По данным The Weekly Standard, фиктивные "слушания" транслировалось в полном объеме на канале "NewsOne" в Украине и описывались зрителям как "Комитет по вопросам финансов Конгресса США".

Однако, ни одного члена Конгресса на нем не было. В сети распространяли "шокирующие подробности" о "высоком уровне коррупции в НБУ", ссылаясь на Национальный банк Украины, пишет издание.

Среди участников мероприятия были народный депутат Сергей Тарута, экс-сотрудник НБУ Александр Завадецкий, и Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ под президентством Билла Клинтона, который также работал советником кампании президента Трампа.

Брошюру, которая была разослана участникам, VoxUkraine оценил как содержащую "в основном правильные" данные о НБУ, но с "манипулированием почти во всех случаях".

В офисе Эстеса заявили, что конгрессмен не имел никакого отношения к этому мероприятию, и комнату было забронировано "из вежливости" к Маку для "проведения мероприятия по утверждению коррупции в Украине".

Представитель также сказал, что отныне, когда его офис будет резервировать помещения в Капитолии для проведения мероприятий, то Эстес будет присутствовать лично.

Мак - зарегистрированный лоббист от имени фирмы Interconnection Commerce, которая расположена на Виргинских островах и сосредоточена на "выявлении коррупции в Украине". Кроме упоминания в Panama Papers онлайн-следов фирмы не существует.

Источники The Daily Beast сообщают, что фейковые слушания финансировал Анатолий Моткин, экс-помощник грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, которого обвиняли в подготовке к силовой смене власти в Грузии.

После смерти Патаркацишвили Моткин имел конфликт с его двоюродным братом, который подал иск в суд Нью-Йорка, обвиняя Моткина в причастности к смерти олигарха.

"Несмотря на то, что эта брошюра была инициативой Таруты, в течение многих лет Моткин работал над популяризацией демократических ценностей среди общин, близких к бывшему Советскому Союзу.

Зная его интерес к поддержке антикоррупционных усилий, Тарута поделился информацией о его докладе. Моткин признал доказательства, которые были убедительными, и решил, что он может помочь людям, которые могут изменить ситуацию", - сказал представитель Моткина.

Однако эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил The Daily Beast, что движущей силой этого события стал олигарх Игорь Коломойский, который вместе с партнерами потерял много средств после национализации "Приватбанка".

По словам Аслунда, Коломойский имел миллионы причин обвинять Гонтареву, которая была объектом фейковых слушаний.

"Это был Коломойский. Он хитрый и умный. Коломойский - человек, который делает бизнес доведением до банкрутства, а не за счет получения прибыли", - подчеркнул он.

Адвокат Коломойского не комментирует ситуацию.

Как известно, 26 сентября 2017 года на своей странице в Facebook Тарута опубликовал сообщение, в котором заявил, что выступил с речью на обсуждении в Конгрессе вопроса коррупции в Национальном банке.

По словам нардепа приведенные факты заинтересовали бывшего главу ЦРУ Джеймса Вулси.

Пресс-служба Национального банка заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НБУСШАКоломойский
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