Росія не планує призначати постійного представника при НАТО

Новий постійний представник РФ при НАТО найближчим часом не з'явиться, представляти Росію в Північноатлантичному альянсі буде тимчасовий повірений.

Про це пише газета "Известия" з посиланням на джерела в російських дипломатичних колах і в Раді Федерації.

Цю інформацію підтвердили і два парламентських джерела.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров також переконаний, що призначення нового посла варто відкласти до кращих часів.

У січні 2018 року президент Росії Володимир Путін звільнив з посади постійного представника Росії при НАТО Олександра Грушка і призначив його заступником міністра закордонних справ. Зараз російську дипмісію при організації очолює заступник постпреда РФ при Альянсі Юрій Горлач.

"При Альянсі нам посол зараз не потрібен. Він потрібен для того, щоб працювати, а НАТО зараз не хоче нормально розмовляти. Тому поки немає планів кого-небудь призначати, буде тимчасовий повірений", - заявило високопоставлене джерело в російських дипломатичних колах.

"Нам постійно намагаються розповісти про Україну, і кожне засідання починається з цього питання. Але нам це вже нецікаво. Подивимося, що буде далі, але посилати в Брюссель посла в нинішніх умовах - це витрачати дипломатичні кадри", - додало джерело.

Напередодні НАТО вирішив вислати одразу сім дипломатів російської місії при Альянсі і відмовити у заявках ще трьом у відповідь на отруєння родини Скрипалів у Солсбері. Загалом число російської місії при НАТО скоротили до 20 осіб.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у штаб-квартирі Альянс заявив, що Росія матиме зменшені можливості для ведення своєї розвідувальної діяльності завдяки рішенню про висилку її дипломатів з НАТО.

"Європейська правда"