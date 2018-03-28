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Россия не планирует назначать постоянного представителя при НАТО

Среда, 28 марта 2018, 10:05

Новый постоянный представитель РФ при НАТО в ближайшее время не появится, представлять Россию в Североатлантическом альянсе будет временный поверенный.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и в Совете Федерации.

Эту информацию подтвердили и два парламентских источника.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также убежден, что назначение нового посла стоит отложить до лучших времен.

В января 2018 года президент России Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко и назначил его заместителем министра иностранных дел. Сейчас российскую дипмиссию при организации возглавляет заместитель постпреда РФ при Альянсе Юрий Горлач.

"При Альянсе нам посол сейчас не нужен. Он нужен для того, чтобы работать, а НАТО сейчас не хочет нормально разговаривать. Поэтому пока нет планов кого-нибудь назначать, будет временный поверенный", - заявил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

"Нам постоянно пытаются рассказать об Украине, и каждое заседание начинается с этого вопроса. Но нам это уже неинтересно. Посмотрим, что будет дальше, но посылать в Брюссель посла в нынешних условиях - это тратить дипломатические кадры", - добавил источник.

Накануне НАТО решило выслать сразу семь дипломатов российской миссии при Альянсе и отказать в заявках еще трем в ответ на отравление семьи Скрипалей в Солсбери. В целом число российской миссии при НАТО сократили до 20 человек.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире НАТО заявил, что Россия будет иметь уменьшенные возможности для ведения своей разведывательной деятельности благодаря решению о высылке ее дипломатов из НАТО.

"Европейская правда"

Темы: РосcияНАТО
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