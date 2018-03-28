США заборонили давати свою зброю відомому полку Нацгвардії – ЗМІ

Ухвалений Конгресом США закон про виділення Україні військової допомоги на 621 мільйон доларів не стосується загону спецпризначення Національної гвардії "Азов".

Про це пише американське видання The Hill.

"Малопомітне положення 2232-сторінкового законопроекту про державні витрати, ухваленого минулого тижня, забороняє США надавати зброю скандальному ультранаціоналістичному військовому загону в Україні, який відкрито приймає неонацистів до своїх лав", - каже автор матеріалу.

Видання зазначає, що протягом останніх трьох років Конгрес намагався внести цю заборону щодо "Азова" до закону про допомогу Україні, але кожного року ця норма видалялась з законопроекту напередодні голосування.

"Проте цьогорічний законопроект про фінансування на загальну суму 1,3 мільярда доларів передбачає, що "жодні кошти, надані цим документом, не можуть бути використані для надання озброєння, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов", - йдеться у статті.

Слід зазначити, що американське видання називає формування батальйоном "Азов", хоча воно вже давно змінило назву, переформатувавшись в окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов". Загін входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії.

"Біле домінування" та неонацизм є неприйнятними і не мають права на існування в нашому світі. Мені дуже приємно, що нещодавно ухвалений закон забороняє США надавати озброєння та допомогу в навчанні українському неонацистському батальйону "Азов", - заявив у коментарі The Hill республіканець Рохіт Хана, відомий критик надання військової допомоги Україні.

Як відомо, Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому передбачена військова допомога Україні на 620,7 мільйона доларів.

Зокрема, програма підтримки передбачає надання українським військовим летальної зброї оборонного характеру.