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США запретили давать свое оружие известному полку Нацгвардии – СМИ

Среда, 28 марта 2018, 13:59
США запретили давать свое оружие известному полку Нацгвардии – СМИ

Принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов не касается отряда спецназначения Национальной гвардии "Азов".

Об этом пишет американское издание The Hill.

"Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды", - говорит автор материала.

Издание отмечает, что в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет относительно "Азова" в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

"Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 миллиарда долларов предусматривает, что "никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов", - говорится в статье.

Следует отметить, что американское издание называет формирование батальоном "Азов", хотя оно уже давно сменило название, переформатировавшись в отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов". Отряд входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии.

"Белое доминирование" и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют права на существование в нашем мире. Мне очень приятно, что недавно принятый закон запрещает США предоставлять вооружение и помощь в обучении украинскому неонацистскому батальону "Азов", - заявил в комментарии The Hill демократ Рохит Хана, известный критик предоставления военной помощи Украине.

Как известно, Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине на 620,7 миллиона долларов.

В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.

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Темы: СШАНацгвардияармия
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