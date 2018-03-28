Новий голова НАЗК розповів про зв'язки з президентом

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Середа, 28 березня 2018, 15:03

Новообраний голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул заявив, що не знайомий з президентом Петром Порошенком і ніколи особисто з ним не спілкувався.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідають дійсності чутки про те, що він близька до президента людина і на посаді голови НАЗК може виконувати "замовлення" Адміністрації голови держави.

"Що таке людина, близька до Адміністрації президента?", - запитав у свою чергу Мангул

На уточнююче питання, чи зустрічався він з Порошенком, керівник нацагенства відповів:

"Особисто з Петром Порошенком я не знайомий і не спілкувався. Єдині зустрічі були, коли я працював у Міністерстві економіки і пан Порошенко був міністром і були спільні заходи… А потім вже були декілька спільних  нарад, які він проводив як президент, а я був як голова райдержадміністрації".

"Тому може я вас розчарую. Не знайомий особисто з президентом України", - додав Мангул.

Також він зазначив, що ніколи не працював з першим заступником керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексєм Горащенковим,  про зв'язки якого з екс-головою НАЗК Наталією Корчак повідомляла раніше екс-співробітниця агенства Ганна Соломатіна.

За словами Мангула, він не може прокоментувати інформацію про те, що він "ставленик президента", оскільки ні з ким з Адміністрації президента не має контактів.

Як повідомлялося, головою Національного агентства з питань запобігання корупції на 2 роки обрано члена НАЗК Олександра Мангула.

Яна Міланова, УП
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Теми: НАЗК президент Порошенко
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