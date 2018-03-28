Добкін-молодший користується майном, заарештованим у справі брата

Народний депутат Дмитро Добкін зазначив у декларації користування майном житлово-будівельного кооперативу "Тріумф", який фігурує у кримінальній справі його брата.

Декларація Добкіна-молодшого за 2017 рік опублікована в Єдиному держреєсті.

Йдеться про справу про заволодіння майном шляхом зловживання владою екс-мером Харкова Михайлом Добкіним та його підлеглими у 2008 році.

Зазначеним майном Добкін-молодший, відповідно до декларації, користується з 30 червня 2017 року.

При цьому площа житлових будинків (1136.9 та 127.6 кв. м.) та винного льоху (195.4 кв. м.) повністю збігається з площею тих, які 19 липня 2017 року заарештував суд. 6 лютого 2018 року вони були заарештовані повторно.

Крім того, земельна ділянка (16823 кв. м.), користування якою також зазначив Дмитро Добкін, збігається за площею з тією, яка фігурує у кримінальній справі. За версією слідства, Харківська міська рада надала "Тріумфу" цю ділянку безкоштовно, з порушенням законодавства.

В коментарі "Українській правді" екс-мер Харкова Михайло Добкін підтвердив, що в декларації його брата йдеться про те ж майно, що й у кримінальній справі.

"Він (Дмитро – УП) там прописаний з минулого року", – пояснив він.

В декларації Добкіна-молодшого також з’явились 5 нових автомобілів та причеп, право власності на які належить йому та іншим членам родини.

Згідно з декларацією, у 2017 році Дмитро Добкін та його дружина стали власниками акцій "Володимир-Волинської птахофабрики" номінальною вартістю у понад 5,2 мільйони.

На цій птахофабриці працює син нардепа – він вказав отриману від неї зарплатню 33 798 гривень.

Сам Дмитро Добкін за минулий рік задекларував 184 203 гривень заробітної плати. А разом зі спадщиною від батька та кредитом "Приватбанку" його дохід становив 997 209 гривень.

Дружина депутата у 2017 році заробила 39 350 гривень від Харківського обласного благодійного фонду "Дмитра Добкіна". Його власником є депутат Харківської міськради, а керівником – помічниця Добкіна.

Загальний дохід родини нардепа, зазначений у декларації, становив 1 070 357 гривень.

Водночас, на відміну від декларації за 2016 рік, Дмитро Добкін не вказав ані кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, ані компенсація на оренду готельного номера.

Всі кошти значаться як власність самого Добкіна. Це 5,7 мільйона гривень, 309,5 тисяч доларів та 1 208 євро.

У власності подружжя Добкіних, як і раніше, майже два десятки годинників Hublot. Rolex, Breguet, Pierre Kunz, Harry Winston, Jaeger-LeCoultre тощо. Депутат також декларує карабін Heym, його дружина – ювелірні вироби з дорогоцінним камінням.

В автопарку подружжя – Toyota Land Cruiser, Lexus LX570 та Range Rover Supercharger.

Як і в попередніх деклараціях, Добкін зазначає інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Титул". Іх вартість становить 19 578 000 гривень.

13 липня 2017 року парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

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