Добкин-младший пользуется имуществом, арестованным в деле брата

Народный депутат Дмитрий Добкин указал в декларации пользование имуществом жилищно-строительного кооператива "Триумф", который фигурирует в уголовном деле его брата.

Декларация Добкина-младшего за 2017 опубликована в Едином госреестра.

Речь идет о деле о завладении имуществом путем злоупотребления властью экс-мэром Харькова Михаилом Добкиным и подчиненными в 2008 году.

Указанным имуществом Добкин-младший, согласно декларации, пользуется с 30 июня 2017 года.

При этом площадь жилых домов (1136.9 и 127.6 кв. м.) и винного погреба (195.4 кв. м.) полностью совпадает с площадью тех, которые 19 июля 2017 года арестовал суд. 6 февраля 2018 они были арестованы повторно.

Кроме того, земельный участок (16823 кв. м.), пользование которой также отметил Дмитрий Добкин, совпадает по площади с той, которая фигурирует в уголовном деле. По версии следствия, Харьковский городской совет предоставил "Триумфу" этот участок бесплатно, с нарушением законодательства.

В комментарии "Украинской правде" экс-мэр Харькова Михаил Добкин подтвердил, что в декларации его брата говорится о то же имущество, и по уголовному делу.

"Он (Дмитрий – УП) там прописан с прошлого года", – пояснил он.

В декларации Добкина-младшего также появились 5 новых автомобилей и прицеп, право собственности на которые принадлежит ему и другим членам семьи.

Согласно декларации, в 2017 году Дмитрий Добкин и его жена стали владельцами акций "Владимир-Волынской птицефабрики" номинальной стоимостью более 5,2 миллиона.

На этой птицефабрике работает сын нардепа – он указал полученную от нее зарплату 33 798 гривень.

Сам Дмитрий Добкин за прошлый год задекларировал 184 203 гривень заработной платы. А вместе с наследием от отца и кредитом "Приватбанка" его доход составил 997 209 гривень.

Жена депутата в 2017 году заработала 39 350 гривень от Харьковского областного благотворительного фонда "Дмитрия Добкина". Его владельцем является депутат Харьковского горсовета, а руководителем – помощница Добкина.

Общий доход семьи нардепа, указанный в декларации, составил 1 070 357 гривень.

В то же время, в отличие от декларации за 2016 год, Дмитрий Добкин не указал ни средства, связанные с выполнением депутатских полномочий, ни компенсацию за аренду гостиничного номера.

Все средства числятся как собственность самого Добкина. Это 5,7 миллиона гривень, 309 500 долларов и 1208 евро.

В собственности супругов Добкиных, как и раньше, почти два десятка часов Hublot. Rolex, Breguet, Pierre Kunz, Harry Winston, Jaeger-LeCoultre и тому подобное. Депутат также декларирует карабин Heym, его жена – ювелирные изделия с драгоценными камнями.

В автопарке семьи – Toyota Land Cruiser, Lexus LX570 и Range Rover Supercharger.

Как и в предыдущих декларациях, Добкин отмечает инвестиционные сертификаты паевого венчурного недиверсифицированного закрытого инвестиционного фонда "Титул". Их стоимость составляет 19 578 000 гривень.

13 июля 2017 парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного заговорагруппы лиц для злоупотребления служебным положением и содействиямошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькованормативной стоимостью около 227 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

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