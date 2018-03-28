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Кличко доручив перевірити магазини біля метро після пожежі на "Лівобережній"

Середа, 28 березня 2018, 20:54

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі торгові приміщення поблизу станцій метро і зупинок громадського транспорту на дотримання норм пожежної безпеки.

Про це повідомляється на сайті мера.

"Перевірки мають бути здійснені невідкладно і прискіпливо. Випадок із займанням магазину біля станції метро "Лівобережна" - це надзвичайна ситуація, яку, на щастя, вдалося швидко локалізувати, і обійшлося без серйозних наслідків та постраждалих", - cказав Кличко.

Його доручення виконуватиме управління з надзвичайних ситуацій КМДА.

Кличко зазначив, що міська влада публічно поінформує про результати перевірок і заборонить роботу тих об'єктів, які порушують норми пожежної безпеки.

Як відомо, 28 березня в Києві в районі станції метро "Лівобережна" сталася пожежа.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкометро
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