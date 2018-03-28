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Кличко поручил проверить магазины у метро после пожара на "Левобережной"

Среда, 28 марта 2018, 20:54

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все торговые помещения вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.

Об этом сообщается на сайте мэра.

"Проверки должны быть осуществлены безотлагательно и тщательно. Случай с воспламенением магазина у станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших", - cказав Кличко.

Его поручение будет выполнять управление по чрезвычайным ситуациям КГГА.

Кличко отметил, что городские власти публично проинформируют о результатах проверок и запретят работу тех объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Как известно, 28 марта в Киеве в районе станции метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкометро
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