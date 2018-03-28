Кличко поручил проверить магазины у метро после пожара на "Левобережной"

1614 просмотров
Среда, 28 марта 2018, 20:54

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все торговые помещения вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.

Об этом сообщается на сайте мэра.

"Проверки должны быть осуществлены безотлагательно и тщательно. Случай с воспламенением магазина у станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших", - cказав Кличко.

Его поручение будет выполнять управление по чрезвычайным ситуациям КГГА.

Кличко отметил, что городские власти публично проинформируют о результатах проверок и запретят работу тех объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Как известно, 28 марта в Киеве в районе станции метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар.

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Киев Кличко метро
powered by lun.ua
По теме
Возле "Левобережной" произошел пожар 28 марта 2018, 17:34
Киевводоканал предупредил о масштабнейшем отключении воды 28 марта 2018, 17:05
Заявление еврокомиссара: Киев нарушил обещание і отходит от европейских стремлений 28 марта 2018, 16:23
Все новости
Главные новости
Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО
Главные новости дня – за 60 секунд
Пожар в Кемерово: В РФ заочно арестовали украинца за слухи
Рада рассмотрит отмену е-декларирования для ОО после дедлайна
Все новости
киев

Как выглядит первый в Украине отель для секса

архитектура

7 киевских вывесок, за которые не стыдно