Кличко поручил проверить магазины у метро после пожара на "Левобережной"
Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все торговые помещения вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.
Об этом сообщается на сайте мэра.
"Проверки должны быть осуществлены безотлагательно и тщательно. Случай с воспламенением магазина у станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших", - cказав Кличко.
Его поручение будет выполнять управление по чрезвычайным ситуациям КГГА.
Кличко отметил, что городские власти публично проинформируют о результатах проверок и запретят работу тех объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.
Как известно, 28 марта в Киеве в районе станции метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар.