У Києві викрили угруповання, яке робило закордонні паспорти бойовикам

У Києві та області співробітники СБУ затримали трьох організаторів групи, які робили підроблені документи для виїзду до країн ЄС особам, які можливо причетні до участі в ОРДЛО.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що троє зловмисників забезпечували клієнтів підробленими паспортами однієї з країн Близького Сходу. Серед замовників документів були, зокрема, ймовірні учасники незаконних збройних формувань терористичних організацій ОРДЛО які вирішили "легалізуватись" в Європі", - розповідають в СБУ.

Затримані вклеювали фотокартки в оригінальний бланк незаконно отриманого документа з використанням неавтентичних голограм та штучним нанесенням відповідних засобів захисту паспортного документа.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили обладнання та оргтехніку для виготовлення фейкових документів, бланки, печатки, готові фальсифіковані паспорти та інші документи з ознаками та елементами підробки, значну кількість готівки, вогнепальну зброю та понад три тисячі набоїв різного калібру.

У рамках Кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.