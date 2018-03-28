Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве разоблачили группировку, которая делалоазагранпаспорта боевикам

Среда, 28 марта 2018, 22:49

В Киеве и области сотрудники СБУ задержали трех организаторов группы, которые делали поддельные документы для выезда в страны ЕС лицам, возможно причастным к участию в ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, возможные участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций ОРДЛО которые решили "легализоваться" в Европе", - рассказывают в СБУ.

Задержанные вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили оборудования и оргтехнику для изготовления фейковых документов, бланки, печати, готовые фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра.

В рамках Уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: КиевСБУОРДЛОпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: