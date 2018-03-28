В Киеве разоблачили группировку, которая делалоазагранпаспорта боевикам

В Киеве и области сотрудники СБУ задержали трех организаторов группы, которые делали поддельные документы для выезда в страны ЕС лицам, возможно причастным к участию в ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Правоохранители установили, что трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, возможные участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций ОРДЛО которые решили "легализоваться" в Европе", - рассказывают в СБУ.



Задержанные вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа.



Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили оборудования и оргтехнику для изготовления фейковых документов, бланки, печати, готовые фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра.



В рамках Уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.



Операция проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.