Cуд почав розглядати по суті справу Коханівського

У Святошинському районному суді міста Києва розпочато розгляд по суті справи лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, якого затримали через стрілянину з незареєстрованої травматичної зброї.

Про це повідомляє прес-служба Святошинського районного суду.

"Під час судового засідання було розпочато розгляд справи по суті, а саме встановлено порядок дослідження доказів, як того вимагає стаття 349 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Головуючий по справі суддя Бандура І.С. ухвалив встановити повний порядок дослідження доказів.

В першу чергу суд досліджуватиме письмові докази, які нададуть сторони обвинувачення та захисту.

"Після цього суд допитає потерпілого по справі, в подальшому – свідків, які будуть заявлені сторонами, і на завершення відбудеться допит обвинуваченого Миколи Коханівського, який виявив бажання давати суду покази лише після дослідження всіх письмових доказів, допиту потерпілого та всіх свідків", - зазначають у суді.

Після встановлення повного порядку дослідження доказів прокурор заявив клопотання про оголошення перерви для підготовки письмових доказів для пред’явлення їх головуючому судді для дослідження.

Суд оголосив перерву по справі до 14-00 год. 18 квітня 2018 року.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

25 жовтня Святошинський районний суд Києва обрав для командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про стрілянину в столиці.

20 грудня 2017 року закінчився термін запобіжного заходу Коханівського.