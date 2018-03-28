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Суд начал рассматривать по существу дело Коханивского

Среда, 28 марта 2018, 23:33

В Святошинском районном суде города Киева началось рассмотрение по существу дела лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, которого задержали за стрельбу из незарегистрированного травматического оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Святошинского районного суда.

"Во время судебного заседания было начато рассмотрение дела по существу, а именно установлен порядок исследования доказательств, как того требует статья 349 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Председательствующий по делу судья Бандура И.С. принял установить полный порядок исследования доказательств.

В первую очередь суд будет исследовать письменные доказательства, которые предоставят стороны обвинения и защиты.

"После этого суд допросит потерпевшего по делу, в дальнейшем - свидетелей, которые будут заявлены сторонами, и в завершение состоится допрос обвиняемого Николая Коханивского, который изъявил желание давать суду показания только после исследования всех письменных доказательств, допроса потерпевшего и всех свидетелей", - отмечают в суде.

После установления полного порядка исследования доказательств прокурор заявил ходатайство об объявлении перерыва для подготовки письменных доказательств для предъявления их председательствующему судье для исследования.

Суд объявил перерыв по делу до 14-00. 18 апреля 2018.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

25 октября Святошинский районный суд Киева избрал для командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о стрельбе в столице.

20 декабря 2017 истек срок меры пресечения Коханивского.

Украинская правда
Темы: судКиев
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