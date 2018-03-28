Суд начал рассматривать по существу дело Коханивского
В Святошинском районном суде города Киева началось рассмотрение по существу дела лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, которого задержали за стрельбу из незарегистрированного травматического оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Святошинского районного суда.
"Во время судебного заседания было начато рассмотрение дела по существу, а именно установлен порядок исследования доказательств, как того требует статья 349 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Председательствующий по делу судья Бандура И.С. принял установить полный порядок исследования доказательств.
В первую очередь суд будет исследовать письменные доказательства, которые предоставят стороны обвинения и защиты.
"После этого суд допросит потерпевшего по делу, в дальнейшем - свидетелей, которые будут заявлены сторонами, и в завершение состоится допрос обвиняемого Николая Коханивского, который изъявил желание давать суду показания только после исследования всех письменных доказательств, допроса потерпевшего и всех свидетелей", - отмечают в суде.
После установления полного порядка исследования доказательств прокурор заявил ходатайство об объявлении перерыва для подготовки письменных доказательств для предъявления их председательствующему судье для исследования.
Суд объявил перерыв по делу до 14-00. 18 апреля 2018.
Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.
23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.
24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.
25 октября Святошинский районный суд Киева избрал для командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о стрельбе в столице.
20 декабря 2017 истек срок меры пресечения Коханивского.