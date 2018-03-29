Поліція назвала місце отруєння Скрипалів

Максимальна концентрація нервово-паралітичної речовини, якою були отруєні російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, виявлена ​​біля вхідних дверей будинку в Солсбері, де він проживав.

Про це йдеться у повідомленні поліції про хід розслідування.

"За результатами детальної судової та наукової експертизи детективи вважають, що Скрипалі вперше вступили в контакт з нервово-паралітичною речовиною за їх домашньою адресою. Фахівці виявили найвищу концентрацію нервово-паралітичної речовини, на даний момент, на вхідних дверях .. ", - заявила поліція.

"На цьому етапі нашого розслідування ми вважаємо, що Скрипалі вперше вступили в контакт з нервово-паралітичною речовиною від їх вхідних дверей. У зв'язку з цим ми сконцентруємо значні зусилля за їх адресуою і біля неї", - заявив заступник помічника комісара Дін Хайдон.

Сліди отрути, як відомо, були виявлені в деяких інших місцях, але в більш низьких концентраціях, ніж за домашньою адресою.

Як відомо в день отруєння батько і дочка поїхали в центр міста Солсбері, зупинилися на автостоянці Сейнсбері та вирушили в паб Bishops Mill і в ресторан Zizzi.

Сліди нервово-паралітичного газу були виявлені на машині Скрипаля, в ресторані і в пабі.

Раніше в британському уряді заявили, що Скрипаль був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новічок", яке в минулому розробляла Росія.

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які б свідчили про розробку і накопичення "Новічка" Росією.

До Британії прибули експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли колишнього російського шпигуна і його дочку.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що російські спецслужби причетні до замаху на вбивство, в знак протесту Британія вислала 23 російських дипломатів.

Наразі до "висилки російських дипломатів" приєдналося 28 країн, серед них і Україна, яка відкликала 13 росіян з російських відомств.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".