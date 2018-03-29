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Полиция назвала место отравления Скрипалей

Четверг, 29 марта 2018, 04:49

Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаружена у входной двери дома в Солсбери, где он проживал.

Об этом идет речь в сообщении полици о ходе расследования.

"В результате детальной судебной и научной экспертизы детективы полагают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на данный момент, на входной двери..", - заявила полиция.

"На этом этапе нашего расследования мы считаем, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом от их входной двери. В связи с этим мы сконцентрируем значительные усилия по их адресу и около него", - заявил заместитель помощника комиссара Дин Хайдон.

Следы яда, как известно, были обнаружены в некоторых других местах, но в более низких концентрациях, чем по домашнему адресу.

Как известно в день отравления отец и дочь поехали в центр города Солсбери, остановились на автостоянке Сейнсбери и отправились в паб Bishops Mill и в ресторан Zizzi.

Следы нервно-паралитического газа были обнаружены на машине Скрипаля, в ресторане и в пабе.

Ранее в британском правительстве заявили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое в прошлом разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

В Британию прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили бывшего российского шпиона и его дочь.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что российские спецслужбы причастны к покушению на убийство, в знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

Сейчас к "высылке российских дипломатов" присоединилось 28 стран, среди них и Украина, которая выдворила 13 россиян из российских ведомств.

Подробнее о совместном ответе стран Запада читайте в статье ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на русскую химическую атаку".

Темы: ВеликобританияРосcияшпионажСкрипаль
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