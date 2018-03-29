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Facebook спрощує налаштування приватності для користувачів

Четвер, 29 березня 2018, 06:05

Соціальна мережа Facebook спрощує користувачам доступ до інструментів налаштувань приватності.

Про це повідомила прес-служба компанії

"Події минулого тижня показали, як багато роботи нам потрібно зробити, щоб забезпечити дотримання наших політик і допомогти людям зрозуміти, як працює Facebook, і про те, що вони можуть робити зі своїми даними", - йдеться у повідомленні.

Розробники соцмережі зазначили, що почули голосно і ясно, що користувачам занадто важко знайти настройки конфіденційності та інші важливі інструменти.

Тож Facebook переробив меню налаштувань додатку соцмережі для мобільних телефонів, зібравши усі налаштування приватності на одній сторінці.

Порівняння старого меню налаштувань (ліворуч) та нового меню налаштувань (праворуч).
Порівняння старого меню налаштувань (ліворуч) та нового меню налаштувань (праворуч).

Як зазначається, тепер користувачам буде ясно, яку саме інформацію може і не може отримати і поширити сторонній додаток.

Користувачі зможуть переглянути свою активність і за бажання видалити цю інформацію. Сюди входять пости, які користувач поширював, або на які відреагував, запити друзям, пошукові запити у Facebook.

Також стверджується, що тепер можна буде керувати інформацією, яку соцмережа збирає і враховує під час розміщення реклами у стрічці користувача.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.

Читайте детальніше: "Українки", російські гроші та Facebook: як британська фірма підтасовувала вибори по всьому світу".

Теми: facebookсоцмережі
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