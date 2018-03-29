Facebook упрощает настройки приватности для пользователей

Социальная сеть Facebook упрощает пользователям доступ к инструментам настроек приватности.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"События прошлой недели показали, как много работы нам нужно сделать, чтобы обеспечить соблюдение наших политик и помочь людям понять, как работает Facebook, и о том, что они могут делать со своими данными", - говорится в сообщении.

Разработчики соцсети отметили, что услышали громко и ясно, что пользователям слишком трудно найти настройки конфиденциальности и другие важные инструменты.

Поэтому Facebook переделал меню настроек приложения соцсети для мобильных телефонов, собрав все настройки приватности на одной странице.

Сравнение старого меню настроек (слева) и нового меню настроек (справа.

Как отмечается, теперь пользователям будет ясно, какую именно информацию может и не может получить и распространить постороннее приложение.

Пользователи смогут посмотреть свою активность и при желании удалить эту информацию. Сюда входят посты, которые пользователь распространял, или на которые отреагировал, запросы друзьям, поисковые запросы в Facebook.

Также утверждается, что теперь можно будет управлять информацией, которую соцсеть собирает и учитывает при размещении рекламы в ленте пользователя.

Напомним, компания Facebook находится под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

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