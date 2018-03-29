В ЄС планують переробити дороги під перекидання військ

На тлі загострення відносин з Росією Євросоюз має намір полегшити переправлення солдатів і військової техніки між окремими країнами-членами.

Про це йдеться в плані Єврокомісії, представленому у Брюсселі, пише DW.com.

З цією метою планується спростити прикордонні формальності й обладнати дороги, мости і залізниці для перевезення танків та іншої важкої техніки.

Згідно з цим документом, дороги, мости і залізні дороги в ЄС до кінця 2019 року мають бути перевірені на придатність для транспортування військової техніки.

У документі наголошується, що в даний час багато видів військового обладнання через особливо велику вагиу і великі габарити не можуть транспортуватися в ЄС повсюдно.

На основі проведеного аналізу буде вирішено, які ділянки транспортної мережі в ЄС потребують термінової реновації. Додаткові кошти на реновацію з 2020 року будуть виділятися з бюджету Євросоюзу.