В ЕС планируют переделать дороги под переброску войск

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Четверг, 29 марта 2018, 06:51

На фоне обострения отношений с Россий Евросоюз намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами.

Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном в Брюсселе, пишет DW.com.

С этой целью планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники.

Согласно этому документу, дороги, мосты и железные дороги в ЕС до конца 2019 года должны подвергнуться проверке на пригодность для транспортировки военной техники.

В документе отмечается, что в настоящее время многие виды военного оборудования из-за особо тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно.

На основе проведенного анализа будет решено, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации. Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.

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Темы: ЕС НАТО
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