В Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, не заблоковане Угорщиною

В Брюсселі у середу відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, не заблоковане Угорщиною.

Про це повідомляє служба віце-прем'єр-міністра України Іванни Клипмпуш-Цинцадзе.

Згідно з повідомленням, засідання присвятили обговоренню питань ходу реформ і безпекової ситуації в Україні.

Зауважимо, засідання було проведено, незважаючи на обіцянку Угорщини блокувати проведення зустрічей Україна-НАТО через закон про освіту. Справа в тому, що Будапешт вирішив не перешкоджати засіданням на рівні послів. Засідання такого рівня відбулось у грудні за участю секретаря РНБО Турчинова.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року. На вчорашній зустрічі наголошувалося на важливості організації засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів влітку.

Крім того, віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе поінформувала учасників про нинішню безпекову ситуацію на Сході України та в Криму. Було зазначено про важливість подальшої політичної та практичної підтримки НАТО України в протистоянні агресії та впровадженні внутрішніх реформ.

Окремо Іванна Климпуш-Цинцадзе зупинилась на основних результатах внутрішніх змін, зокрема в рамках виконання Україною попередньої Річної національної програми під егідою Комісії Україна–НАТО.

"Ми чітко розуміємо, що можливості, надані Річною національною програмою, не повністю використовувалися протягом багатьох років. Однак ми пишаємося тим, що за останні два роки нам вдалося суттєво змінити та покращити взаємодію, продемонструвавши реальні важливі досягнення", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Посли держав-членів НАТО наголосили на своїй незмінній підтримці України, повідомили у службі віце-прем'єра.

Європейська правда