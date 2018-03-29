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В Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, не заблокированное Венгрией

Четверг, 29 марта 2018, 12:03

В Брюсселе в среду состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, не заблокированное Венгрией.

Об этом сообщает служба вице-премьер-министра Украины Иванны Клипмпуш-Цинцадзе.

Согласно сообщению, заседание посвятили обсуждению вопросов хода реформ и безопасности ситуации в Украине.

Заметим, заседание было проведено, несмотря на обещание Венгрии блокировать проведение встреч Украина-НАТО через закон об образовании. Дело в том, что Будапешт решил не препятствовать заседаниям на уровне послов. Заседание такого уровня состоялось в декабре с участием секретаря СНБО Турчинова.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года. На вчерашней встрече отмечалась важность организации заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств летом.

Кроме того, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе проинформировала участников о нынешней ситуации с безопасностью на Востоке Украины и в Крыму. Было отмечено о важности дальнейшей политической и практической поддержки НАТО Украины в противостоянии агрессии и внедрении внутренних реформ.

Отдельно Иванна Климпуш-Цинцадзе остановилась на основных результатах внутренних изменений, в частности в рамках выполнения Украиной предыдущей Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

"Мы четко понимаем, что возможности, предоставляемые Годовой национальной программе, полностью не использовались в течение многих лет. Однако мы гордимся тем, что за последние два года нам удалось существенно изменить и улучшить взаимодействие, продемонстрировав реальные важные достижения", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Послы стран НАТО отметили свою неизменную поддержку Украины, сообщили в службе вице-премьера.

Европейская правда

Темы: НАТОЕС
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