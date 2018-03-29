ЗСУ заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі

Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню на період великодніх свят з опівночі 30 березня.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

"Підрозділи ЗСУ на території Донецької та Луганської областей, неухильно дотримуючись Мінських домовленостей, готові забезпечити виконання умов щодо підтримання всеосяжного, сталого і необмеженого припиненню вогню, починаючи з 30 березня 2018 року о 00:01 (за київським часом) по всій лінії розмежування сторін", - кажуть військові.

Прес-центр нагадав, що усі домовленості стосовно припинення вогню силами АТО дотримувалися неухильно.

"Водночас, виключно у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗС України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні сили України готові негайно реагувати у відповідь", - наголошують у штабі.

Як відомо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят.