Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ заявили о готовности прекратить огонь на Донбассе

Четверг, 29 марта 2018, 12:35

Вооруженные силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, неукоснительно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон" , - говорят военные.

Пресс-центр напомнил, что все договоренности о прекращении огня силами АТО выполнялись неукоснительно.

"Вместе с тем, только в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ", - отмечают в штабе.

Как известно, трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Вооруженные силы
Зеленский приехал на передовую к ССО
Еще почти 400 оккупантов уничтожены в Украине
ВСУ используют на фронте боеприпасы из КНДР – СМИ
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: