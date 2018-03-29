ВСУ заявили о готовности прекратить огонь на Донбассе

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Четверг, 29 марта 2018, 12:35

Вооруженные силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, неукоснительно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон" , - говорят военные.

Пресс-центр напомнил, что все договоренности о прекращении огня силами АТО выполнялись неукоснительно.

"Вместе с тем, только в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ", - отмечают в штабе.

Как известно, трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников.

Украинская правда
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Темы: Вооруженные силы Донбасс АТО
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