Київводоканал пояснив, чому 4 райони столиці добу сидітимуть без води

У Києві на добу суттєво обмежать водопостачання у чотирьох районах у зв’язку з масштабною реконструкцією насосної водопровідної станції "Крутогірна".

Про це під час брифінгу 29 березня заявив перший заступник директора, головний інженер департаменту експлуатації водопровідного господарства "Київводоканалу" Володимир Костюк, повідомляє прес-служба компанії.

"Це дозволить збільшити міжремонтні терміни і зменшити трудозатрати на профілактичне обслуговування, знизити знос насосного обладнання та підвищити надійність та ефективність його роботи, а також зменшити втрати води в мережі", - зазначив Володимир Костюк.

Необхідність заміни обладнання виявили при обстеженні: чотири одиниці запірної арматури знаходяться в аварійному стані.



"Київводоканал" повідомляє, що насосна водопровідна станція "Крутогірна" буде відключена зі схеми водопостачання з 10 години 30 березня до 7 години 31 березня 2018 року.

Комунальники подають перелік зон, де буде частково обмежено водопостачання:

І. Зниження надійності водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму – 1,0-2,0 атм.):

Голосіївський район

- район Голосіїв – Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська і Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці;

- район проспект Науки – Стратегічне шосе та суміжні вулиці.

Святошинський район

- Микільська Борщагівка в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім’ї Сосніних та суміжних вулиць.

Солом’янський район

- житловий масив Першотравневий в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської та суміжних вулиць;

- житловий масив Солом’янка в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського;

- житловий масив Чоколівка (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту Жуляни) – повністю;

- група житлових масивів Відрадний (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова та Пост-Волинська) – повністю.



ІІ. Обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови:

Голосіївський район

- житлові масиви Теремки-1, Теремки-2 – повністю;

- багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць;

- район Голосіїв від Голосіївської площі до ж/м Теремки;

Святошинський район

- житловий масив Микільська Борщагівка – повністю;

- житловий масив Південна Борщагівка – повністю;

- житловий масив Академмістечко в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць;

- район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги.

Солом’янський район

- район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць.

Шевченківський район

- житловий масив Нивки – повністю.

Для забезпечення водою жителів столиці організують під’їзд автоцистерн з водою за наступними адресами: вул. Академіка Стражеска на розі, вул. Героїв Севастополя, вул. Шепелєва на розі, вул. Новопольової, вул. Сім’ї Ідзіковських, 35, просп. Повітрофлотський, 84, вул. Ломоносова на розі, пров. Коломийського.

Раніше Київводоканал попередив про наймасштабніше відключення води в історії столиці.

***Насосна водопровідна станція ІІІ-го підйому "Крутогірна" побудована і введена в експлуатацію у 1970 році, призначена для накопичення, додаткового знезараження води від НВС "Північна" і НВС "Десна-3" та забезпечення водопостачання житлових масивів: "Теремки", "Виставка", "Голосіїв", "Батиєва гора", "Чоколівка", "Микільська Борщагівка" та інших.