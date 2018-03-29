Киевводоканал объяснил, почему 4 района сутки будут сидеть без воды

В Киеве на сутки существенно ограничат водоснабжение в четырех районах в связи с масштабной реконструкцией насосной водопроводной станции "Крутогорная".



Об этом во время брифинге 29 марта заявил первый заместитель директора, главный инженер департамента эксплуатации водопроводного хозяйства "Киевводоканала" Владимир Костюк, сообщает пресс-служба компании.



"Это позволит увеличить межремонтные сроки и уменьшить трудозатраты на профилактическое обслуживание, снизить износ насосного оборудования и повысить надежность и эффективность его работы, а также уменьшить потери воды в сети", – отметил Владимир Костюк.



Необходимость замены оборудования обнаружили при обследовании: четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии.



"Киевводоканал" сообщает, что насосная водопроводная станция "Крутогорная" будет отключена из схемы водоснабжения с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта 2018 года.



Коммунальщики подают перечень зон, где будет частично ограничено водоснабжение:



І. Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):

Голосеевский район

- район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

- район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежных улиц.

Святошинский район

- Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

- жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;

- жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

- жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;

- группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадный проспект, улицы Новополевая и Пост-Волынская) - полностью.



II. Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район

- жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью;

- многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

- район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;

Святошинский район

- жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;

- жилой массив Южная Борщаговка - полностью;

- жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

- район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

- район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

- жилой массив Нивки - полностью.



Для обеспечения водой жителей столицы организуют подъезд автоцистерн с водой по следующим адресам: ул. Академика Стражеско на углу ул. Героев Севастополя, ул. Шепелева на углу ул. Новополевая, ул. Семьи Идзиковского, 35, просп. Воздухофлотский, 84, ул. Ломоносова на углу ул. Коломыйского.



Ранее "Киевводоканал" предупредил о масштабнейшем отключении воды в истории столицы.



*** Насосная водопроводная станция III-го подъема "Крутогорная" построена и введена в эксплуатацию в 1970 году, предназначена для накопления, дополнительного обеззараживания воды от НВС "Северная" и НВС "Десна-3" и обеспечения водоснабжения жилых массивов: "Теремки", "Выставка", "Голосеево", "Батыева гора", "Чоколовка", "Никольская Борщаговка" и др.

