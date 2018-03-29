Россияне отреагировали на задержание Украиной их судна

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Четверг, 29 марта 2018, 15:47
Фото Госпогранслужбы

В российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.

Об этом пишет в Twitter официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан Российской Федерации. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали сродни сомалийским пиратам", - заявляет она.

Захарова утверждает, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы "в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства".

"Рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России", - пишет она.

Захарова потребовала от имени РФ "немедленно освободить членов экипажа и возвратить судно "Норд" законному владельцу".

Как известно, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Украинская правда
Темы: Росcия скандал корабли Крым
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