НАЗК роз'яснило, які учасники ГО вільні від е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції надало роз'яснення, які учасники антикорупційних громадських організацій мають подавати електронні декларації, а які – ні.

Про це йдеться в роз'ясненні, яке в четвер затвердило НАЗК на позачерговому засіданні щодо подання е‑декларацій представниками громадськості.

Тож, за інформацією агентства, вимога подавати е-декларації не стосується осіб, які працюють в антикорупційних об'єднаннях, але безпосередньо не виконують функцій у сфері запобігання і протидії корупції.

Це, наприклад, офіс-менеджери, бухгалтери, прибиральники, постачальники продуктів харчування та канцелярського приладдя.

Водночас зобов'язані подавати електронні декларації особи, які отримують кошти і майно за безпосередню реалізацію в Україні допоміжних проектів у сфері запобігання та протидії корупції.

Причому, зауважують у НАЗК, громадські активісти є суб`єктами декларування лише в разі фактичної боротьби з корупцією, а не просто тому, що така діяльність зазначена в статутних документах організації.

Прикладами такої діяльності є:

- надання експертної допомоги в розробці проектів нормативно-правових актів, підготовці методичних рекомендацій тощо з питань запобігання і протидії корупції;

- безпосереднє здійснення, участь чи експертна підтримка проведення навчальних (просвітницьких) заходів з питань запобігання і протидії корупції;

- вжиття заходів щодо виявлення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з метою подальшого інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

- збір статистичної інформації, підготовка аналітичних звітів про стан запобігання і протидії корупції;

- підготовка та надання відповідним органам державної влади ініціативних пропозицій щодо удосконалення процесу запобігання і протидії корупції тощо.

Як відомо, термін подачі декларацій членами громадських організацій, які борються з корупцією, закінчується 1 квітня. Отже з початку наступного місяця громадських активістів, які не подали декларації про доходи, можна буде притягати до кримінальної відповідальності.

Раніше НАЗК пояснювало, що подавати електронну декларацію мають учасники антикорупційних заходів, які отримали певне майно чи кошти в рамках реалізації програм у сфері запобігання корупції.

Так, подати декларацію за 2017 рік мають учасники тренінгу, конференції, навчальних чи просвітницьких заходів щодо боротьба з корупцією, якщо при цьому вони за чужий кошт отримали презентаційні чи навчальні матеріали, канцелярське приладдя, проживали в готелі, харчувалися чи отримали відшкодування за проїзд.

Євген Кізілов, УП