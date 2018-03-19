Взяв ручку у ГО – задекларуй: НАЗК пояснює, кому подавати декларацію

Подавати електронну декларацію мають учасники антикорупційних заходів, які отримали певне майно чи кошти в рамках реалізації програм у сфері запобігання корупції.

Про це йдеться в роз'ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції у відповідь на запит громадської організації "Автомайдан".

Судячи з відповіді, подати свою електронну декларацію за 2017 рік мають учасники тренінгу, конференції або в будь-якого навчального чи просвітницького заході, темою якого була боротьба з корупцією, якщо при цьому вони безкоштовно отримали якісь презентаційні чи навчальні матеріали, канцелярське приладдя.

Або якщо учасники безкоштовно проживали в готелі, харчувалися чи, наприклад, отримали відшкодування за проїзд до місця проведення даного заходу.

Активістка Олександра Устинова з ГО "Центр протидії корупції" зазначає, що таким чином декларантами є всі, хто "отримав хоча б ручку від антикорупційної ГО, чи з'їв бутерброд на тренінгу, чи взяв футболку ГО".

Як відомо, 27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував українські поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов’язання громадських активістів подавати електронні декларації.

У лютому представник президента в парламенті Ірина Луценко стверджувала, що громадські активісти погоджуються на запропоноване Порошенком розширене звітування про доходи замість їх декларування.

Водночас антикорупціонери повідомили, що відхилили пропозицію Порошенка щодо декларування.