НАПК разъяснило, какие участники ОО освобождены от е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие - нет.

Об этом говорится в разъяснении, которое в четверг утвердило НАПК на внеочередном заседании касательно подачи е-деклараций представителями общественности.

По информации агентства, требование подавать е-декларации не касается лиц, работающих в антикоррупционных объединениях, но непосредственно не выполняющих функции в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Это, например, офис-менеджеры, бухгалтеры, уборщики, поставщики продуктов питания и канцелярских принадлежностей.

В то же время обязаны подавать электронные декларации лица, получающие средства и имущество за непосредственную реализацию в Украине вспомогательных проектов в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Причем, отмечают в НАПК, общественные активисты являются субъектами декларирования только в случае фактической борьбы с коррупцией, а не просто потому, что такая деятельность указана в уставных документах организации.

Примерами такой деятельности являются:

- предоставление экспертной помощи в разработке проектов нормативно-правовых актов, подготовке методических рекомендаций и т.п. по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

- непосредственное осуществление, участие или экспертная поддержка проведения учебных (образовательных) мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;

- принятие мер по выявлению коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений с целью дальнейшего информирования специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции;

- сбор статистической информации, подготовка аналитических отчетов о состоянии предотвращения и противодействия коррупции;

- подготовка и предоставление соответствующим органам государственной власти инициативных предложений по совершенствованию процесса предотвращения и противодействия коррупции и тому подобное.

Как известно, срок подачи деклараций членами общественных организаций, которые борются с коррупцией, заканчивается 1 апреля. Поэтому с начала следующего месяца общественных активистов, которые не подали декларации о доходах, можно будет привлекать к уголовной ответственности.

Ранее НАПК объясняло, что подавать электронную декларацию должны участники антикоррупционных мероприятий, которые получили определенное имущество или средства в рамках реализации программ в сфере предотвращения коррупции.

Так, подать декларацию за 2017 год должны участники тренинга, конференции, учебных или просветительских мероприятий по борьбе с коррупцией, если при этом они за чужой счет получили презентационные или учебные материалы, канцелярские принадлежности, проживали в гостинице, питались или получили возмещение за проезд.

Евгений Кизилов, УП