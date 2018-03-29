У "Богдані" пояснили, чому купували російські двигуни

В автомобільній корпорації "Богдан" заявили, що до кінця 2017 року купували у Росії тягові електродвигуни для українських тролейбусів, бо виконували зобов'язання за старим контрактом, як "відповідальний партнер".

Про це у компанії повідомили "Радіо Свобода".

"Ми не відмовляємося від того, що у минулому встановлювали російські двигуни. Вони були завезені за контрактами, підписаними ще до 2014 року, і як відповідальний партнер ми вимушені були виконувати зобов’язання за договорами", - сказано у повідомленні.

У компанії зазначають, що корпорація "Богдан" розпочала програму імпортозаміщення у 2013 році, а переговори з українським заводом "Електроважмаш", який тепер має постачати двигуни для тролейбусів замість російського ПЕМЗ, стартували рік тому.

"Що стосується програми імпортозаміщення, її реалізація почалася ще у 2013 році. А у 2014, після початку військової агресії Росії, ми значно активізували її, розуміючи, що цього вимагають політичні, економічні та моральні чинники…", - йдеться у заяві.

""Богдан" і "Електроважмаш" домовилися про співпрацю ще рік тому. Але варто розуміти, що це закрита внутрішня інформація, яка змогла стати публічною лише після того, як харківське підприємство переконалося, що зможе виробити потрібні корпорації комплектуючі гідної якості в повному обсязі та в потрібні терміни", – додали у "Богдані".

Також там наголосили, що довго шукали альтернативного постачальника тягових електродвигунів на противагу Псковського заводу.

"Маємо зазначити, що жодні контракти не підписуються за один день. Це тривалий процес, який включає такі етапи, як пошук постачальників, аналіз їхніх виробничих можливостей, переговори, відбір партнера, підготовка виробничих можливостей підрядника до виробництва нового виду продукції", – повідомили на підприємтсві.

У корпорації зазначили, що рішення відмовитись від російських двигунів та перейти на українські не пов’язане з матеріалами у ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що корпорація "Богдан моторс" виграла тендер на поставку столиці 80 тролейбусів, які комплектують двигунами російського підприємства, що працює на оборонку РФ.

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