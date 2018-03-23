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Бізнес-партнер Порошенка ставить на тролейбуси російські двигуни – ЗМІ

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:11
Бізнес-партнер Порошенка ставить на тролейбуси російські двигуни – ЗМІ

Корпорація "Богдан моторс" виграла тендер на поставку столиці 80 тролейбусів, які комплектують двигунами російського підприємства, що працює на оборонку РФ.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми" видання "Радіо Свобода".

Журналісти з’ясували, що півроку тому компанія виграла тендер на півмільярда гривень, за яким має виготовити для Києва шістдесят 12-метрових тролейбусів та двадцять тролейбусів довжиною 18,5 метра.

При цьому від транспортної комісії Київради було отримано документ з технічними характеристиками міського транспорту.

Виявилося, що блоки живлення та системи керування двигуном для виробництва тролейбусів закуповуються у російського підприємства "Чергос", тяговий електродвигун постачається теж з Росії, з міста Пскова, а контактори і головний вимикач – з молдовського Придністров’я.

 

Перевірка в депо "Київпастрансу" показала, що двигуни на тролейбусах "Богдан" мають дійсно російське електрообладнання, система керування двигуном вироблена російською компанією "Чергос", а тяговий електродвигун ДТА-2У1 випустили на Псковському електромашинобудівному заводі (Росія), що працює для оборонного комплексу Росії.

 
 

"Схеми" попросили прокоментувати ситуацію гендиректора "Богдан моторс" Віталія Старосуда. Той заявив, що російські двигуни припинили купувати кілька днів тому.

 
Віталій Старосуд

А давній бізнес-партнер Петра Порошенка, співвласник "Богдан моторс" Олег Гладковський сказав, що йому не відомо про російські двигуни в тролейбусах.

"Наскільки я знаю, уже двигуни ми отримуємо всі від київського підприємства. Я вам скажу, що ті вимоги, які я, принаймні, ставлю постійно як співвласник корпорації, як людина, яка тут працює, – щоб двигуни вироблялися в Україні", - заявив він.

 
Олег Гладковський

Журналісти нагадують, що слідкують за тим, аби українські підприємства не співпрацювали з російськими підприємствами, які можуть зашкодити безпеці держави, - Рада національної безпеки і оборони, де першим заступником секретаря працює саме Олег Гладковський.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоРосіябізнестранспортГладковський
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