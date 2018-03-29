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В "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигатели

Четверг, 29 марта 2018, 17:14
В Богдане объяснили, почему покупали российские двигатели

В автомобильной корпорации "Богдан" заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому выполняли обязательства по старому контракту, как "ответственный партнер".

Об этом в компании сообщили "Радио Свобода".

"Мы не отказываемся от того, что в прошлом устанавливали российские двигатели. Они были завезены по контрактам, подписанным еще до 2014 года, и как ответственный партнер мы вынуждены были выполнять обязательства по договорам", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что корпорация "Богдан" начала программу импортозамещения в 2013 году, а переговоры с украинским заводом "Электротяжмаш", который теперь должен поставлять двигатели для троллейбусов вместо российского ПЭМЗ, стартовали год назад.

"Что касается программы импортозамещения, ее реализация началась еще в 2013 году. А в 2014, после начала военной агрессии России, мы значительно активизировали ее, понимая, что этого требуют политические, экономические и моральные факторы... ", - говорится в заявлении.

""Богдан" и "Электротяжмаш" договорились о сотрудничестве еще год назад. Но следует понимать, что это закрытая внутренняя информация, которая смогла стать публичной только после того, как харьковское предприятие убедилось, что сможет выработать нужные корпорации комплектующие достойного качества в полном объеме и в нужные сроки", - добавили в "Богдане".

Также там отметили, что долго искали альтернативного поставщика тяговых электродвигателей в противовес Псковского завода.

"Должны отметить, что никакие контракты не подписываются за один день. Это длительный процесс, который включает такие этапы, как поиск поставщиков, анализ их производственных возможностей, переговоры, отбор партнеров, подготовка производственных возможностей подрядчика к производству нового вида продукции", - сообщили на предприятии.

В корпорации отметили, что решение отказаться от российских двигателей и перейти на украинские не связано с материалами в СМИ.

Ранее сообщалось, что корпорация "Богдан Моторс" выиграла тендер на поставку  столице 80 троллейбусов, которые комплектуют двигателями российского предприятия, работающего на оборонку РФ.

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Украинская правда
Темы: УкраинаРосcиятранспортбизнес
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