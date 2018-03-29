Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Виправлений КПК паралізував правоохоронну систему – Луценко

Четвер, 29 березня 2018, 17:33

Нова редакція Кримінального процесуального кодексу, у тому числі з "поправками Лозового", створила великі перешкоди для правоохоронної системи.

Про це повідомляє у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Як я і попереджав ВР - непродумані поправки до КПК паралізували правоохоронну систему. На фото - запис станом на 6 ранку черги на право (!) подати клопотання до Печерського райсуду, які, можливо (!), будуть розглянуті 25 червня", - пише він і додає відповідний знімок.

 

"Обшуки у справах по вбивству, арешти майна у справах про розкрадання, експертизи у справах про зґвалтування - все в ТРЬОХМІСЯЧНІЙ черзі", - додає голова ГПУ.

Речник генпрокурора Лариса Сарган показала ще одну копію довгого списку клопотань, розгляд яких заплановано тільки на 1 червня.

 

Як відомо, через дію поправок у Кримінальному процесуальному кодексі суди катастрофічно не встигають видавати дозволи на поховання померлих.

За словами Луценка, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.

Виправлений Кримінальний процесуальний кодекс набрав чинності 15 березня.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналзаконодавствоЛуценкоГенпрокуратурасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
кримінал
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: