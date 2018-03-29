Виправлений КПК паралізував правоохоронну систему – Луценко

Нова редакція Кримінального процесуального кодексу, у тому числі з "поправками Лозового", створила великі перешкоди для правоохоронної системи.

Про це повідомляє у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Як я і попереджав ВР - непродумані поправки до КПК паралізували правоохоронну систему. На фото - запис станом на 6 ранку черги на право (!) подати клопотання до Печерського райсуду, які, можливо (!), будуть розглянуті 25 червня", - пише він і додає відповідний знімок.

"Обшуки у справах по вбивству, арешти майна у справах про розкрадання, експертизи у справах про зґвалтування - все в ТРЬОХМІСЯЧНІЙ черзі", - додає голова ГПУ.

Речник генпрокурора Лариса Сарган показала ще одну копію довгого списку клопотань, розгляд яких заплановано тільки на 1 червня.

Як відомо, через дію поправок у Кримінальному процесуальному кодексі суди катастрофічно не встигають видавати дозволи на поховання померлих.

За словами Луценка, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.

Виправлений Кримінальний процесуальний кодекс набрав чинності 15 березня.

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