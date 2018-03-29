Исправленный УПК парализовал правоохранительную систему – Луценко

Новая редакция Уголовного процессуального кодекса, в том числе с "поправками Лозового", создала большие препятствия для правоохранительной системы.

Об этом пишет в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Как я и предупреждал ВР - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему. На фото - запись по состоянию на 6 утра очереди на право (!) подать ходатайство в Печерский райсуд, которые, возможно (!), будут рассмотрены 25 июня", - пишет он и добавляет соответствующий снимок.

"Обыски по делу об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в ТРЕХМЕСЯЧНОЙ очереди", - добавляет глава ГПУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган показала еще одну копию длинного списка ходатайств, рассмотрение которых запланировано только на 1 июня.

Как известно, из-за действия поправок в Уголовном процессуальном кодексе суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.

По словам Луценко, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:



- вводят возможность обжалования подозрения;



- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;



- резко ограничивают сроки производств.

Исправленный Уголовно-процессуальный кодекс вступает в силу 15 марта.

Читайте также: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоке", Аваков атакует Порошенко