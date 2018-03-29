Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Исправленный УПК парализовал правоохранительную систему – Луценко

Четверг, 29 марта 2018, 17:33

Новая редакция Уголовного процессуального кодекса, в том числе с "поправками Лозового", создала большие препятствия для правоохранительной системы.

Об этом пишет в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Как я и предупреждал ВР - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему. На фото - запись по состоянию на 6 утра очереди на право (!) подать ходатайство в Печерский райсуд, которые, возможно (!), будут рассмотрены 25 июня", - пишет он и добавляет соответствующий снимок.

 

"Обыски по делу об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в ТРЕХМЕСЯЧНОЙ очереди", - добавляет глава ГПУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган показала еще одну копию длинного списка ходатайств, рассмотрение которых запланировано только на 1 июня.

 

Как известно, из-за действия поправок в Уголовном процессуальном кодексе суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.

По словам Луценко, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:

- вводят возможность обжалования подозрения;

- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;

- резко ограничивают сроки производств.

Исправленный Уголовно-процессуальный кодекс вступает в силу 15 марта.

Читайте также: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоке", Аваков атакует Порошенко

Украинская правда
Темы: криминалзаконодательствоЛуценкоГенпрокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
криминал
Покупал одеколон "Красная Москва" и ссорился в магазине. На Волыни судили сторонника России
Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом
Пьяный житель Вышгорода взорвал две гранаты в гаражном кооперативе
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: