Исправленный УПК парализовал правоохранительную систему – Луценко
Новая редакция Уголовного процессуального кодекса, в том числе с "поправками Лозового", создала большие препятствия для правоохранительной системы.
Об этом пишет в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Как я и предупреждал ВР - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему. На фото - запись по состоянию на 6 утра очереди на право (!) подать ходатайство в Печерский райсуд, которые, возможно (!), будут рассмотрены 25 июня", - пишет он и добавляет соответствующий снимок.
"Обыски по делу об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в ТРЕХМЕСЯЧНОЙ очереди", - добавляет глава ГПУ.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган показала еще одну копию длинного списка ходатайств, рассмотрение которых запланировано только на 1 июня.
Как известно, из-за действия поправок в Уголовном процессуальном кодексе суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.
По словам Луценко, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:
- вводят возможность обжалования подозрения;
- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;
- резко ограничивают сроки производств.
Исправленный Уголовно-процессуальный кодекс вступает в силу 15 марта.
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