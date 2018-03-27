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Поправки Лозового у дії: поліція скаржиться на проблеми з похованням померлих

Вівторок, 27 березня 2018, 18:00
Поправки Лозового у дії: поліція скаржиться на проблеми з похованням померлих

Через дію поправок в Кримінальному процесуальному кодексі суди катастрофічно не встигають видавати дозволи на поховання померлих.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За її інформацією, аналіз діяльності слідчих підрозділів свідчить, що впродовж 10 днів по Україні судами розглянуто лише близько 60% клопотань про проведення експертиз, направлених слідчими Нацполіції.

"У нас за ці 10 днів зафіксовано 7782 факти смерті громадян. Слідчими розглянуто 5849 фактів. Тобто, це не є проблематикою. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1 949 фактів. І саме тут маємо певні складнощі", – підкреслює заступника голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад.

За його словами, від судів отримано дозволів на видачу тіл для захоронення протягом доби – 794 дозволи (41% від загальної кількості наданих клопотань), протягом двох діб – 753 (39%), на третю добу – 259 дозволів (13%). Крім того, фіксуються терміни більше чотирьох діб – це понад 120 дозволів (або 6,5% від кількості поданих клопотань).

"Це перший момент, коли кількість клопотань в судах з кожним днем буде зростати. Друге – можливість направлення подань в суди у вечірній час або у вихідні дні. Це теж поки у деяких регіонах є проблемою", – зазначає Невгад.

Він повідомив, що в його управлінні вже створено робочу групу для аналізу роботи слідчих підрозділів з моменту початку дії зміненого КПК (з 15 березня).

Заступник голови Нацполіції також наголосив на необхідності негайного проведення на місцях зустрічей з представниками судів та прокуратури для вирішення проблеми.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя заявив, що виправлений Кримінально-процесуальний кодекс, який набирає чинності 15 березня, створює кризову ситуацію в правоохоронній системі України.

За його словами, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.

14 березня профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення, що зможе обмежити дію виправленого Кримінально-процесуального кодексу, який набирає чинності 15 березня.

13 березня Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту 7547, що може відмінити скандальні поправки нардепа Андрія Лозового в КПК.

Поправки Лозового зменшують строки слідства з років до місяців, що, на думку їх противників, дозволить уникнути покарання корупціонерам і колишнім членам Партії регіонів. Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Крім того, в новому КПК є інші зміни, які по всій країні завалять суди клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися за додатковими дозволами для проведення експертиз. А це в свою чергу значно ускладнить роботу слідчих, принесе колосальний матеріальний збиток і позбавить маневреності оперативників і слідчих.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка

Українська правда

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Теми: законодавствоВерховна РадаЛозовойсудскандал
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