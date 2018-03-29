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Бойовики 32 рази обстріляли сили АТО з гранатометів, мінометів і кулеметів

Четвер, 29 березня 2018, 18:57

Від початку доби бойовики здійснили 32 обстріли позицій сил АТО, два військових поранені.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 29 березня 2018 року.

"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БПМ бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики застосовували міномети калібру 82 мм по захисниках Широкиного, а гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького та Піщевика.

Під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки і Кам’янки, а стрілецької зброї – Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя.

Також окупанти застосували БМП по українських позиціях біля Гнутового, Талаківки і Піщевика.

 "На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів противник обстрілював наші укріплення неподалік Луганського", - зазначають у штабі АТО.

У штабі АТО зазначають, що окрім одного пораненого військового, ще один отримав бойове травмування. Обох військовослужбовців доставили до лікувального закладу і надали необхідну медичну допомогу.

Українська правда

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Теми: АТОвійнаДонбасОРДЛОРосія
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